Ушла от Учителя: Пересильд заподозрили в новом романе

Ушла от Учителя: Пересильд заподозрили в новом романе
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Имя избранника актрисы не раскрывается

После того, как Юлию Пересильд утвердили на главную роль в киноленте "Вызов", журналисты стали внимательнее следить за актрисой, которой в скором времени предстоит полететь в космос. Личную жизнь блондинка тщательно скрывает. Даже о ее многолетнем романе с Алексеем Учителем публика узнала лишь в 2017 году. Уже к тому моменту звезда отечественного кино успела подарить своему возлюбленному двух детей. Но, похоже, что у артистки появился новый мужчина. 

По информации "Экспресс газеты", новоиспеченный избранник Пересильд – человек статусный. Однако его имя держится в тайне. Не исключено, что актриса закрутила роман с Романом Абрамовичем. Тем более, что похожие слухи ходили уже давно. 

Например, еще в том году журналисты выяснили, что блондинку на "Кинотавре" сопровождали телохранители миллиардера. Охрана оберегала звезду от чрезмерного внимания СМИ и выполняла все ее указания. Кто-то даже успел обмолвиться, что пара давно живет вместе, просто не афиширует это. 

Позже Пересильд эту информацию опровергла, заявив, что секьюрити следовали за ней по пятам только из-за дорогих украшений, которые она взяла в аренду. Последние новости звезда "Края" пока никак не комментировала. 

Скорее всего, сейчас актриса активно готовится к предстоящему полету в космос. Ранее Юлия рассказала, как проходят ее тренировки. 

Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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