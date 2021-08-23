Наследники знаменитостей обычно посещают элитные учебные заведения

Многие представители российского шоу-бизнеса готовы тратить миллионы на то, чтобы их наследники получали достойное образование. Расскажем, кто из звезд входит в это число.

Павел Деревянко

В прошлом году Деревянко расстался со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой. От этого союза родились две девочки – Александра и Варя. Осенью родители отдадут Сашу в первый класс. Вторая наследница актера пойдет в пятый. В качестве учебного заведения Павел и его бывшая избранница выбрали школу, расположенную в поселке Лесное Лапино на Рублево-Успенском шоссе. Год обучения в таком заведении обойдется в 750 тысяч рублей на одного ребенка.

Михаил Галустян

Дочери Галустяна, 10-летняя Эстелла и 9-летняя Элина, учатся в гимназии имени Евгения Примакова. За учебный год Михаил и его жена Виктория платят около 800 тысяч рублей за одну наследницу, передает "Телепрограмма".

Михаил Пореченков

У Пореченкова четверо детей – дочь Варвара от первого брака с предпринимателем по имени Екатерина, а также сыновья Михаил, Петр и дочь Мария от нынешней супруги Ольги. Если старшей наследнице 23 года и она учится в университете, то остальные ребята ходят в школу. По некоторым данным, дети Михаила являются учениками Ломоносовской школы, где за год освоения программы придется потратить более миллиона рублей на каждое чадо.

Максим Галкин и Алла Пугчева

Артисты не жалеют средств на Лизу и Гарри. Напомним, двойняшки учатся в Первой московской гимназии. В сентябре наследники юмориста и певицы пойдут во второй класс. Годовой ценник за различные развивающие программы и хороших учителей не может не удивлять – 1 440 000 рублей за одного ребенка.

Александр Ревва

Вместе с женой Анжеликой Ревва воспитывает двух дочерей – Алису и Амели. Девочки обучаются в Павловской гимназии. Год пребывания в элитном учебном заведении обходится в чуть меньше чем два миллиона рублей.

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