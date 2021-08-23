Еле стоит на ногах: в Сети появилось видео с истощенной МакSим

Еле стоит на ногах: в Сети появилось видео с истощенной МакSим
МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка заново учится выполнять привычные действия

После пережитого состояния комы, Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, восстанавливается после тяжелой болезни. По Интернету распространилось видео, на котором впервые показали знаменитость с момента выхода из больницы.

Запись опубликовал Телеграм-канал Baza. Видно, что МакSим придерживает за руку некий мужчина. Как выяснилось, это – врач звезды Денис Павлов. Певица еле держится на ногах и выглядит очень худой. По некоторым данным, ее вес сейчас составляет всего 30 с лишним килограммов, передает URA.RU

Процесс восстановления протекает крайне медленно. Из-за того, что Абросимова потеряла мышечную массу, ей приходится буквально заново учиться ходить и выполнять какие-то привычные действия.

Легкие исполнительницы хита "Знаешь ли ты" до конца не восстановились. По этой причине знаменитость не может с легкостью дышать полной грудью. Скорее всего Марина еще не скоро порадует своих многочисленных поклонников живым пением.

Родные артистки, комментируя попавшее в Сеть видео, отметили – физические нагрузки находятся для нее под запретом. Также певице запрещено петь.

Ранее певец Данко усомнился в болезни МакSим. По его мнению, вся эта история была придумана для привлечения внимания общественности. 

Источник: Телеграм-канал Baza ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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