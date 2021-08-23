Артистка заново учится выполнять привычные действия

После пережитого состояния комы, Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, восстанавливается после тяжелой болезни. По Интернету распространилось видео, на котором впервые показали знаменитость с момента выхода из больницы.

Запись опубликовал Телеграм-канал Baza. Видно, что МакSим придерживает за руку некий мужчина. Как выяснилось, это – врач звезды Денис Павлов. Певица еле держится на ногах и выглядит очень худой. По некоторым данным, ее вес сейчас составляет всего 30 с лишним килограммов, передает URA.RU.

Процесс восстановления протекает крайне медленно. Из-за того, что Абросимова потеряла мышечную массу, ей приходится буквально заново учиться ходить и выполнять какие-то привычные действия.

Легкие исполнительницы хита "Знаешь ли ты" до конца не восстановились. По этой причине знаменитость не может с легкостью дышать полной грудью. Скорее всего Марина еще не скоро порадует своих многочисленных поклонников живым пением.

Родные артистки, комментируя попавшее в Сеть видео, отметили – физические нагрузки находятся для нее под запретом. Также певице запрещено петь.

Ранее певец Данко усомнился в болезни МакSим. По его мнению, вся эта история была придумана для привлечения внимания общественности.