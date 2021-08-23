Сын актрисы долго не мог захоронить остатки отца рядом с ней

Актриса Наталья Крачковская скончалась 3 марта 2016 года. Кинозвезду похоронили на Троекуровском кладбище. С тех самых пор на могиле артистки так и не появился памятник.

На протяжении пяти лет на могильном холме стоят только деревянный крест и табличка с годами жизни. Единственный сын Натальи Леонидовны, Василий, однажды обмолвился, что сначала хочет поместить останки отца, звукорежиссера Владимира Васильевича, рядом с родительницей. Лишь после этого мужчина собирался взяться за установку монумента.

Напомним, Крачковского не стало в 1988 году. Он был погребен на Преображенском кладбище. Долгое время Василий пытался договориться с местными властями об эксгумации и перезахоронении останков отца, однако ему не шли навстречу, передает "Экспресс Газета".

К счастью, наследнику звезды кинокартины "12 стульев" удалось добиться своего. В итоге рядом с могилой Натальи Леонидовны появилась черная табличка с именем ее супруга.

Остается надеяться на то, что Василий сдержит обещание и установит монумент. Можно предположить, что на Троекуровском кладбище появится общий памятник звездных супругов.

Крачковская дебютировала в кино в 1955 году. Она сыграла в картине "Повесть об агрономе". Среди ярких ролей актрисы – мадам Грицацуева из "12 стульев", Ульяна Андреевна из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Кончина из "Человека с бульвара Капуцинов" и другие.

Ранее стало известно, за что Крачковская обиделась на режиссера Леонида Гайдая.