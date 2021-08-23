Устала притворяться: известная телеведущая рассказала об уходе с Первого канала

Устала притворяться: известная телеведущая рассказала об уходе с Первого канала
Фото: instagram.com/dilbar_fayzieva
Работница СМИ не выдержала напряженного графика

Дильбар Файзиева некоторое время вела передачу "Доброе утро" на Первом канале. Однако в октябре 2019 года она приняла решение об увольнении. В интервью "Sputnik Узбекистан" журналистка объяснила, по какой причине она отказалась от перспективной работы на главном российском канале.

По словам Файзиевой, ее выбил из колеи напряженный график. Телеведущая была вынуждена приезжать на съемки как ночью, так и рано утром.

Со временем Дильбар столкнулась с эмоциональным выгоранием. Вскоре она окончательно потеряла интерес к работе.

Телеведущая не хотела прикидываться счастливой и заинтересованной во всем происходящем личностью.

"Я больше не могла давать людям то, чего у меня нет – улыбку и заряд на день. А быть искусственной мне не нравилось", – отметила она.

Поняв, что дальше так не может продолжаться, Файзиева написала заявление об уходе. После этого телеведущая перебралась в Нидерланды. Там она смогла найти дело по душе – Дильбар начала заниматься исследованиями в медиа сфере.

Также бывшая звезда "Доброго утра" открыла собственные курсы, нацеленные на то, чтобы научить людей эффектно выступать на публике и грамотно формулировать свою речь.

Дильбар считает, что выбрала достаточно востребованное направление. Ведь многие сейчас мечтают научиться красиво говорить и легко доносить до окружающих нужную мысль. 

Источник: Sputnik Узбекистан ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость302646
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Значит, не всё человеческое в ней умерло! "Устала притворяться"- ключевая фраза: на этом (к)анале могут работать только кремлядьские пропагандоны без чести и совести!
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