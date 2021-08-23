"Очень сложно": Ротару высказалась об отмене всех концертов

"Очень сложно": Ротару высказалась об отмене всех концертов
София Ротару. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица соскучилась по зрителям в зале

Несколько дней назад София Ротару приехала в Сочи, чтобы побывать на конкурсе молодых исполнителей Новая волна. О своих впечатлениях от мероприятия артистка рассказала журналистам.

Выход Ротару на сцену обрадовал зрителей. Дело в том, что в последнее время София Михайловна редко появляется на масштабных концертах. Она отдает предпочтение частным корпоративам.

Певица исполнила несколько старых песен, а также представила народу новую композицию. По завершении выступления жители и гости черноморского курорта задарили артистку букетами цветов. В какой-то момент их стало так много, что Ротару уже была не в состоянии унести все растения с собой.

София Михайловна обратилась за помощью. В итоге все цветы плавно "перекочевали" за кулисы.

Увидев освободившуюся исполнительницу хита "Белая зима", журналисты поспешили задать интересующие их вопросы.

На один из вопросов, который, по всей видимости, был связан с пандемией COVID-19, когда отменили практически все массовые мероприятия, София Михайловна призналась – ей было "очень сложно" без поклонников.

"Я сегодня получила такое удовольствие. Я так счастливая, вы просто себе представить не можете!" – поделилась артистка.

Как передает "Собеседник", в ближайшее время звезда не планирует организовывать сольные концерты. В следующий раз она прилетит в Москву зимой – для съемок в новогодних передачах. 

Ранее появилась информация, что на Украине предложили отказать певице во въезде в страну из-за концерта в Сочи. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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