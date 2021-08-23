Невеста оказалась младше жениха на 19 лет

Российский журналист, ведущий телепрограммы "Время покажет" Руслан Осташко женился на 23-летней модели Татьяне Поповой. О радостном событии поведала его коллега по цеху Екатерина Стриженова, заявив, что поклонники и телезрители должны быть в курсе столь знаменательного события.

Стриженова также заявила, что теперь молодоженам нужно готовиться к сложностям: ночам без сна, экстренным вызовам и командировкам. Ведущая опубликовала в социальных сетях ролик, на котором ее 42-летний коллега демонстрирует обручальное кольцо из белого золота. Осташко пошутил, что теперь прекрасный пол начнет массово отписываться от него из социальных сетей.

Сама свадебная церемония, кстати, состоялась на морском берегу. Избранница ведущего остановила свой выбор на облегающем платье с декольте, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. Жених же выбрал классику с темным оттенком.

Главред Politrussia так и не назвал имя возлюбленной. Однако, утверждает источник, это четвертый по счету брак журналиста. У Осташко имеется сын, с которым он поддерживает связь, передает издание Starhit.ru. Татьяна, судя по профилю в "Инстаграм", уже сменила свою фамилию.

"Счастье любит тишину, но внимательные наши подписчики все заметили. 21.08.21 мы создали нашу семью", – написал Руслан.



Руслан заявил, что теперь можно в штамп в паспорте не ставить. Однако ведущий решил оформить все по старинке, о чем признался на своей странице в социальных сетях.

Чем именно занимается его избранница до конца неизвестно. По данным СМИ, девушка зарабатывает модельным бизнесом. На нее в социальной сети "Инстаграм" подписано 35 тысяч человек. Татьяна часто публикует на странице откровенные фотографии.

Ранее популярный российский журналист Дмитрий Гордон рассказал о том, как продюсеры решили от участия Екатерины Стриженовой в шоу "Они и мы", которое выходило в эфире Первого канала несколько лет назад.