Судьба Инны Гомес после "Последнего героя": как выглядит артистка в 51 год

Судьба Инны Гомес после "Последнего героя": как выглядит артистка в 51 год
Инна Гомес. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Звезда пропала с радаров после пика популярности

Премьера "Последнего героя" состоялась 20 лет назад. Участники выживали на необитаемом острове, рискуя жизнью ради трех миллионов рублей. Телепроект выстрелил – в начале нулевых зрителю было в диковинку наблюдать за адреналином и накалом страстей среди знаменитостей. Одной из участниц выступила и популярная актриса Инна Гомес, которой удалось дойти до финала.

Кинодебют Инны состоялся еще в 1983 году – звезда сыграла в "Опасных пустяках" и "Гостье из будущего". Пять лет спустя она попытала счастья в первом в истории Союза конкурсе красоты – продержалась до самого финала. Однако о модельном бизнесе после этого Гомес решила забыть: окончила курсы секретарей и устроилась преподавать машинопись.

Некоторое время спустя Инна нашла счастье в браке с испанским бизнесменом Аугустино Гомесом. Однако через пять лет пара рассталась. Правда, фамилию Инна решила не менять. В 2001 году она снова вышла замуж, ее имя в киноиндустрии было на слуху. За короткий период знаменитость приняла участие в нескольких десятках кинокартин и клипов, после чего вдруг пропала.

Звезда не ведет активной жизни в социальных сетях – ее страница в "Инстаграм" насчитывает 22,5 тысячи подписчиков. Публикации в основном посвящены работе или же содержат вдохновляющие истории о преодолении человеческих трудностей. Гомес до сих пор принимает участие в кинопроектах и озвучивает мультипликационные фильмы.

На протяжении последних десяти лет Инна возглавляет один из фондов, который оказывает помощь тяжелобольным детям. Как пишут журналисты, 49-летняя знаменитость сейчас в третьем по счету браке. У нее есть дочка Мария, которая появилась на свет еще в годы студенчества. Для актрисы рождение ребенка стало настоящим чудом, поскольку врачи заявляли, что она бесплодна.

Как пишет "Царьград", Гомес придерживается вегетарианства и здорового образа жизни.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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