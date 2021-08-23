Звезда пропала с радаров после пика популярности

Премьера "Последнего героя" состоялась 20 лет назад. Участники выживали на необитаемом острове, рискуя жизнью ради трех миллионов рублей. Телепроект выстрелил – в начале нулевых зрителю было в диковинку наблюдать за адреналином и накалом страстей среди знаменитостей. Одной из участниц выступила и популярная актриса Инна Гомес, которой удалось дойти до финала.

Кинодебют Инны состоялся еще в 1983 году – звезда сыграла в "Опасных пустяках" и "Гостье из будущего". Пять лет спустя она попытала счастья в первом в истории Союза конкурсе красоты – продержалась до самого финала. Однако о модельном бизнесе после этого Гомес решила забыть: окончила курсы секретарей и устроилась преподавать машинопись.

Некоторое время спустя Инна нашла счастье в браке с испанским бизнесменом Аугустино Гомесом. Однако через пять лет пара рассталась. Правда, фамилию Инна решила не менять. В 2001 году она снова вышла замуж, ее имя в киноиндустрии было на слуху. За короткий период знаменитость приняла участие в нескольких десятках кинокартин и клипов, после чего вдруг пропала.

Звезда не ведет активной жизни в социальных сетях – ее страница в "Инстаграм" насчитывает 22,5 тысячи подписчиков. Публикации в основном посвящены работе или же содержат вдохновляющие истории о преодолении человеческих трудностей. Гомес до сих пор принимает участие в кинопроектах и озвучивает мультипликационные фильмы.

На протяжении последних десяти лет Инна возглавляет один из фондов, который оказывает помощь тяжелобольным детям. Как пишут журналисты, 49-летняя знаменитость сейчас в третьем по счету браке. У нее есть дочка Мария, которая появилась на свет еще в годы студенчества. Для актрисы рождение ребенка стало настоящим чудом, поскольку врачи заявляли, что она бесплодна.

Как пишет "Царьград", Гомес придерживается вегетарианства и здорового образа жизни.