На Ваганьковском кладбище ведутся работы по установке памятника

Армена Джигарханяна не стало в ноябре прошлого года. В скором времени будет первая годовщина его смерти, а это значит, что на его могиле появится памятник. Таковы армянские традиции. Работы по установке монумента в самом разгаре, поэтому с могилы пришлось временно снять крест.

Как стало известно "Экспресс газете", на Ваганьковском кладбище, где был похоронен великий артист, в ближайшие дни зальют фундамент будущего памятника. Поклонникам пообещали, что мемориал не будет обнесен оградкой, чтобы всегда была возможность беспрепятственно возложить цветы.

Так или иначе, пока крест лежит поверх будущего фундамента.

Ранее в Сети появилась фотография памятника, который планируется установить на могиле народного артиста уже этой осенью. Авторы сего творения решили запечатлеть Армена Борисовича в образе Сенеки. Именно роль философа стала последней в карьере актера.

Памятник будет выполнен из гранита и бронзы. Оплатили работу Ваге Согояна друзья Джигарханяна, а семья лишь оценила работу и сделала несколько ремарок. К слову, монумент стал предметом споров в Сети. По мнению некоторых пользователей, из культового артиста сделали "карлика-инвалида".