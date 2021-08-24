Обтоятельства гибели шамана еще предстоит выяснить

В одном из московских хостелов нашли тело 44-летнего экстрасенса Дардо Кусто.

Точная причина смерти неизвестна, но по предварительным данным, он покончил с собой. Об этом говорит характер травм, полученных Кусто.

В хостеле на Перовской улице шаман прожил несколько дней. Своей квартиры в столице у него не было. Изначально именитый ясновидящий жил у своих знакомых, но позже обратился за помощью к племяннику, попросив его найти место, где он мог бы пожить некоторое время.

При этом, как отмечает родственник Дардо, ничего странного или подозрительного в его поведении не было. Напротив, он был в приподнятом настроении, строил планы, рассказывал о семинаре, который шаман планировал провести с утра.

После заселения мужчины разговаривали еще около часа. Экстрасенс заверил племянника, что ляжет спать, потому что последние несколько дней не высыпался. Гостей Кусто не ждал. Договорившись встретиться во вторник, 24 августа, родные попрощались.

Но с утра племянника шамана разбудил звонок из отеля. Администратор сказала, что в номере, где расположился Кусто, что-то "громыхает". Когда племянник приехал на место происшествия, то увидел уже бездыханное тело экстрасенса.

О смерти Кусто уже сообщили его матери и брату. Бабушку, которая находится в преклонном возрасте, пока решили не расстраивать.

Экстрасенс консультировал звезд отечественного шоу-бизнеса, принимал участие в различных ток-шоу. Зрителям он запомнился по программам "Пусть говорят", "Суперинтуиция" и другим.