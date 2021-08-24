Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева

Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева
Фото: pixabay.com
Актриса скончалась на 61-м году жизни

Не стало народной артистки России Натальи Исаевой. Ей было 60 лет. 

Точные причины смерти неизвестны. О дате и времени прощания информации также нет. 

Большую часть своей карьеры она посвятила Кировскому драматическому театру, на сцене которого выступала с 1983 года, после окончания Свердловского театрального училища. 

Также Исаева на протяжении 10 лет стояла во главе кировского филиала Союза театральных деятелей, а в 2012 году актриса была удостоена звания народной артистки РФ. 

За свою карьеру она успела исполнить множество ролей. Например, в постановке "Идиот" по Ф.М. Достоевскому Исаева сыграла Настасью Филипповну, Принцессу – в "Голом короле" по Е.Л. Шварцу, Люликову – в известном "Ревизоре" Н.В. Гоголя,  Жозефину – в "Корсиканке" И. Губача.

Народная артистка также занималась и преподавательской деятельностью. Она вела занятия по ораторскому искусству, технике речи. Именно у звезды театра учились многие кировские журналисты и начинающие артисты. 


Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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