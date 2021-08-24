Путь артиста был достаточно тернистым

Владимир Басов сыграл большое количество ярких ролей. В его фильмографию входят такие картины, как "Я шагаю по Москве", "Большая перемена", "Афоня", "Приключения Буратино" и другие. Расскажем, как сложилась судьба советского артиста и кинорежиссера.

Басов участвовал в Великой Отечественной войне. Актер создал ансамбль художественной самодеятельности, который давал концерты для солдат.

По окончании войны Владимир Павлович поступил во ВГИК. В 1952 году он успешно выпустился из учебного заведения, получив диплом режиссера.

После этого Басов устроился на работу в киностудию "Мосфильм". Его дебют в качестве режиссера состоялся в 1953 году, когда на экранах появился спектакль "Нахлебник".

В 1975 год у Владимира Павловича начались проблемы со здоровьем. Актер перенес инфаркт. На этом беды в жизни кинозвезды не закончились. Реплики для музыкального фильма "Приключения Буратино" в роли Дуремара артист записывал, будучи в психиатрической лечебнице. Туда он попал из-за злоупотребления алкоголем.

Что касается личной жизни Басова, то он был женат трижды. Его первой супругой стала актриса Роза Макагонова. Во второй раз сценарист женился на артистке Наталье Фатеевой. В этом союзе родился сын Владимир. В 1964 году Владимир Павлович связал себя узами брака с актрисой Валентиной Титовой, которая подарила ему двоих детей – Александра и Елизавету.

В 1978 году Титова ушла к артисту Георгию Рербергу. Супруги развелись, что стало большим ударом для Басова. Он крайне тяжело переносил разрыв и в итоге слег с инсультом.

Из-за острого нарушения мозгового кровообращения актера частично парализовало. Работать как раньше он уже не мог. За знаменитостью ухаживала бывшая супруга Фатеева.

Владимира Павловича не стало в 1987 году. Его похоронили на Кунцевском кладбище.

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