Некоторые уже несколько лет делят имущество и борются за алименты на детей

За последние несколько лет общественность не раз шокировала новость о разводе знаменитостей. Причем часто разрыв происходил в звездных союзах, которые казались очень крепкими.

Павел и Алана Мамаевы

В марте 2021 года появилась информация о разводе футболиста Павла Мамаева с женой Аланой. Инициатором разрыва выступила сама модель. В этом браке родилась дочь Алиса. Также спортсмен воспитывал сына избранницы от предыдущих отношений. После того, как в отношениях была поставлена точка, последовал громкий бракоразводный процесс. Алана борется за алименты, так как Павел не горит желанием финансово обеспечивать наследницу. Недавно Мамаев подал в суд на бывшую жену, объяснив это тем, что женщина якобы плохо воспитывает их общую дочь. По всей видимости, данная история закончится нескоро.

Иван Новосельцев и Катерина Кейру

Футболист Иван Новосельцев и баскетболистка Катерина Кейру расстались в 2019 году. После рождения общего ребенка спортсмен обвинил избранницу в измене. Он потребовал сделать тест ДНК, однако по какой-то причине не явился на процедуру. Кстати, когда Кейру находилась в интересном положении, она узнала, что Новосельцев переписал всю недвижимость на свою мать. Скорее всего это было сделано для того, чтобы баскетболистке ничего не досталось.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения Бородина и Курбан Омаров объявили о разводе в этом году. Пока их разрыв не повлек за собой громкого скандала. Супруги планируют делить совместно нажитое имущество. Интересен тот факт, что еще в браке звезда "Дома-2" переписала шикарный дом на родительницу. Говорят, что таким образом телеведущая обеспечила себе своего рода "подушку безопасности".

Пелагея и Иван Телегин

Пелагея и Иван Телегин развелись еще в декабре 2020 года. Однако бракоразводный процесс никак не может достичь своего логического завершения. Артистка борется за каждую копейку хоккеиста, передает 5-tv.ru.