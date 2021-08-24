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Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая решила рассказать о личной проблеме, которая настигла ее семью. Выяснилось, что маленькая наследница Варвара пугает именитую маму весьма необычным поведением.
Двукратная призерша Олимпийских игр подозревает, что ее 10-летняя дочь страдает лунатизмом. Только такое объяснение обеспокоенная мама смогла найти странным действиям ребенка. А девочка действительно ведет себя весьма необычно.
Слуцкая рассказала, что иногда Варвара пугает ее по ночам. Однажды Ирина проснулась далеко за полночь и увидела страшную картину. Девочка с распущенными волосами и игрушкой в руках стояла по середине комнаты. Варя не моргая глядела на свою мать, чем заставила ее сердце сжаться от ужаса. На следующий день ребенок ничего не помнил.
"Вот и вчера, пришла ко мне в спальню и стоит привидением..." – продолжает леденящий душу рассказ именитая спортсменка.
В тот раз Ирина поинтересовалась у дочери, зачем она пришла к ней такое странное время. Ответ ребенка заставил волосы на голове спортсменки зашевелиться. Варвара таинственно объявила, что "доделала обязательный танец".
Судя по всему, Слуцкая действительно сильно переживает из-за происходящего. Она обратилась к подписчикам с просьбой поделиться личным опытом и рассказать, сталкивались ли они с подобным. Многие сошлись во мнении, что у ребенка действительно лунатизм и посоветовали фигуристке обратиться к врачу.
К слову, недавно Слуцкая откровенно рассказала о весьма неприятном жизненном опыте. Оказалось, что известную спортсменку предал близкий человек.
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