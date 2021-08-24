Пригожин дал совет получившему антироссийскую награду на Украине Кикабидзе

Пригожин дал совет получившему антироссийскую награду на Украине Кикабидзе
Иосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер надеется на то, что артист поспособствует примирению двух стран

Актер Вахтанг Кикабидзе в День независимости Украины получил орден Ярослава Мудрого пятой степени. Награду ему вручил президент Незалежной Владимир Зеленский. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данную новость.

Примечательно, что подобную награду получают те люди, которые отличились перед Украиной, как правило, в антироссийском ключе. В случае с Кикабидзе повод скорее всего кроется в его негативном отношении к России.

Пригожин не захотел поливать актера грязью. Он напомнил, что Вахтанг Константинович является крестным отцом одной из его дочерей. При этом продюсер посоветовал Кикабидзе тщательно анализировать каждое свое действие.

"Мне бы хотелось, чтобы у взрослых людей было больше мудрости. Они должны мотивировать и формировать мирные процессы", – отметил супруг певицы Валерии.

Иосиф заявил – Вахтанга Константиновича одинаково любят как в России, так и в Незалежной. По мнению Пригожина, актер мог бы поспособствовать стабилизации отношений между двумя странами.

Продюсер добавил – Кикабидзе, будучи знаменитостью, должен быть ориентиром к миру, а не войне. Он напомнил, что артисту спокойно разрешали работать на территории нашей страны. Но даже имея определенные политические взгляды, можно стремиться к хорошему, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее стало известно о том, что звезда "Сватов" Федор Добронравов отреагировал на скандал вокруг "русофоба" Кикабидзе. Актер заверил, что его коллега не проявлял никакой агрессии по отношению к россиянам. 

Источник: Радио "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

крым наш
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И не сдохнет же никак этот дряхлый габон!
Гость301807
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А какую агрессию в отношении россиян должен был проявлять русофоб Кикабидзе? Кулаками и ногами махать? Известный факт-Кикабидзе ненавидит СССР,русских и Россию.Какое от него может быть примирение? Пусть лучше он у себя на родине пьет свое "Минассали",закусывая "Хачаубили",нам оно не нужно.Своего достаточно.
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