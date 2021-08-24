Причина смерти обоих неизвестна

Во вторник, 24 августа, стало известно о смерти актрисы и кинорежиссера Нины Спиглазовой. Трагическую новость сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ.

Нина Яковлевна умерла еще 20 августа, однако в СМИ данная информация попала только сейчас. Причины кончины артистки не сообщаются. Прощание со Спиглазовой состоится 26 августа в Николо-Архангельском крематории. Ей было 80 лет.

В 1967 году актриса окончила ВГИК и стала режиссером. Некоторое время она работала на киностудии "Центрнаучфильм". Также Нина Яковлевна являлась членом Союза кинематографистов России.

В ее фильмографию входит одна-единственная картина. Она сыграла медсестру в фильме "Случай с Полыниным", участие в съемках которого принимали Анастасия Вертинская, Олег Ефремов, Олег Табаков, Лев Дуров, Нонна Мордюкова и другие прославленные советские артисты.

В августе этого года скончался еще один актер – Гоча Ломия. Его сердце перестало биться 23 числа, отмечает Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в своем аккаунте на "Фейсбук".

Артиста не стало на 70-м году жизни. Так же неизвестно, что послужило причиной трагедии.

В 1969 году Ломия получил главную роль в фильме "Ну и молодежь", режиссером которого выступил Резо Чхеидзе. Гоча сыграл Зураба-редиску.

Артист появлялся и в таких картинах, как "Саженцы", "Похищение луны" и "Странствующие рыцари".