Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Во вторник, 24 августа, стало известно о смерти актрисы и кинорежиссера Нины Спиглазовой. Трагическую новость сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ.
Нина Яковлевна умерла еще 20 августа, однако в СМИ данная информация попала только сейчас. Причины кончины артистки не сообщаются. Прощание со Спиглазовой состоится 26 августа в Николо-Архангельском крематории. Ей было 80 лет.
В 1967 году актриса окончила ВГИК и стала режиссером. Некоторое время она работала на киностудии "Центрнаучфильм". Также Нина Яковлевна являлась членом Союза кинематографистов России.
В ее фильмографию входит одна-единственная картина. Она сыграла медсестру в фильме "Случай с Полыниным", участие в съемках которого принимали Анастасия Вертинская, Олег Ефремов, Олег Табаков, Лев Дуров, Нонна Мордюкова и другие прославленные советские артисты.
В августе этого года скончался еще один актер – Гоча Ломия. Его сердце перестало биться 23 числа, отмечает Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в своем аккаунте на "Фейсбук".
Артиста не стало на 70-м году жизни. Так же неизвестно, что послужило причиной трагедии.
В 1969 году Ломия получил главную роль в фильме "Ну и молодежь", режиссером которого выступил Резо Чхеидзе. Гоча сыграл Зураба-редиску.
Артист появлялся и в таких картинах, как "Саженцы", "Похищение луны" и "Странствующие рыцари".
Идеи "однополярного мира" по-прежнему популярны у лидеров стран НАТО
Президент обсуждал с министром действия адмирала Тихоокеанского флота