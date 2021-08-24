Рыночная стоимость недвижимости составляет около миллиарда рублей

Журналисты нашли у Филиппа Киркорова двухэтажный пентхаус, стоимость которого на рынке оценивается примерно в миллиард рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал "Новый Век".

Выяснилось, что шикарную квартиру король российской эстрады приобрел у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Владельцем апартаментов Киркоров стал в декабре прошлого года.

Речь идет о недвижимости, расположенной в жилом комплексе "Филипповский" рядом с Арбатом. Общая площадь пентхауса составляет более 500 квадратных метров.

Интерьер жилого помещения выполнен в помпезном стиле – все, как любит Филипп Бедросович. Внутри квартира отделана мрамором, мозаикой и венецианской штукатуркой. Неизвестно, сколько исполнитель хита "Единственная моя" выложил за подобные царские хоромы.

Телеграм-канал предоставил выписку из Росреестра. В соответствии с документом, бывший глава Киргизии купил апартаменты у коммерческой компании "Идлтон Лимитед" в июне 2019 года. Перед поездкой в столицу Республики Акаев продал пентхаус российской звезде.

Примечательно, что Киркоров уже имеет две квартиры в ЖК "Филипповский". Правда по площади они значительно уступают новым апартаментам. Так, размер первой составляет 190 квадратных метров, а второй – 209.

Ранее стало известно о том, что украинского телеведущего Владимира Остапчука затравили за фото с Киркоровым. Работник СМИ Незалежной и певец встретились на Крите и вместе провели время. Увидев Филиппа Бедросовича, вошедшего в черный список Незалежной, в "Инстаграм" у Остапчука, пользователи Сети пришли в ярость.