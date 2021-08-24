Стали известны подробности ДТП с Домогаровым

Стали известны подробности ДТП с Домогаровым
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер чудом остался жив

Александр Домогаров на своей странице в "Инстаграм" показал фотографию, снятую за несколько часов до страшной аварии. В том ДТП артист едва не погиб, и теперь с 2003 года он каждое 23 августа отмечает второй день рождения.

В прошлом Домогаров, будучи членом автоклуба "Пушечное ядро", участвовал в экстремальных ралли. Как-то раз организаторы устроили гонки по маршруту из Москвы в Ялту с заездом в Полтаву.

Команда Александра Юрьевича смогла оторваться от других участников. Экипаж был намерен сохранить данную тенденцию и первым приехать к финишу. По дороге из Полтавы в Крым произошло страшное ДТП. Машина марки BMW, в которой ехал артист, не вписалась в поворот и на скорости 180 километров в час влетела в стальное ограждение.

"Машина <> пролетела над крутым откосом и приземлилась в 30 метрах от края трассы", – говорится в публикации.

Но это еще было не самое страшное. Часть ограждения насквозь проткнула автомобиль, пройдя через весь салон. Балка чудом не задела никого из членов экипажа.

Домогаров и еще два участника ралли отделались сильным испугом. А вот машина команды восстановлению не подлежала.

В итоге всех троих подобрали на трассе члены другого экипажа. Несмотря на произошедшее, Александр Юрьевич не забыл о том, что он участвует в гонке. По приезде в Ялту звезда кинокартины "Бандитский Петербург" вышла из машины и отправилась к морю. В соответствии с правилами, ралли для каждого участника заканчивалось после прихода на пляж. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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