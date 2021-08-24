Артистка вспомнила об инциденте с покойным режиссером

В прошлом Ирина Апексимова работала в Театре Романа Виктюка. Артистка занимала пост директора культурного учреждения с мая 2012 года по апрель 2015 года. Заявление актрисы об уходе удивило многих людей. И только сейчас она рассказала, почему покинула престижную должность.

Апексимова стала новой героиней Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Актриса призналась – ее попросту вынудили уйти из театра. По ее словам, к этому причастен сам Виктюк.

Ирина заверила, что за все три года она ни разу не ссорилась с Романом Григорьевичем. Однако за два месяца до своего увольнения артистка заметила, что режиссер сильно изменился.

В какой-то день Виктюк позвал к себе всех членов театральной труппы. Они составили коллективное письмо, которое обязывало Апексимову покинуть свою должность. Пытаться оспорить это решение актриса не стала.

Артистка добавила – у нее есть предположение, почему Роман Григорьевич так поступил. Но говорить об этом знаменитость не хочет, ведь театрального режиссера уже нет в живых.

"Для меня это было сильным ударом", – заявила Ирина.

Напомним, Виктюк скончался 17 ноября 2020 года в возрасте 84 лет. Артиста похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Ранее стало известно о том, что квартира Романа Григорьевича, расположенная в самом центре Москвы, достанется его сестрам Кристине и Дануте.