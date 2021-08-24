Актриса показала умилительное фото с малышом

В понедельник, 23 августа, Елизавету Арзамасову вместе с новорожденным сыном выписали из роддома. Встречать их приехали фигурист Илья Авербух с наследником от предыдущего брака Мартином. Некоторое время супруги думали, как назвать малыша. И вот наконец они выбрали имя для ребенка.

На своей странице в "Инстаграм" Арзамасова опубликовала трогательный снимок. На фото Елизавета ласково держит крохотную ножку сына.

"Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич!" – написала артистка.

Коллеги и поклонники знаменитости пришли в восторг от этой новости. Ведь многим не терпелось узнать, как Елизавета и Илья назовут наследника.

"Какое красивое, благородное имя!", "Левушка, добро пожаловать в мир", "Какой сладкий малыш", "Замечательное имя, пусть растет счастливым", - прокомментировали подписчики.

Некоторые также пожелали Льву здоровья, а родителям малыша – побольше сил и спокойных ночей.

Напомним, Арзамасова впервые стала матерью в августе этого года. С декабря 2020 года актриса состоит в браке с Авербухом. Примечательно, что звезда поддерживает теплые отношения со старшим сыном избранника, которого родила фигуристка Ирина Лобачева.

Ранее стало известно о том, что фигурист некоторое время находился в командировке в Нижнем Новгороде, поэтому не мог раньше забрать жену и наследника из роддома. Как только Илья вернулся в Москву, то сразу же отправился в "дом малютки". При встрече он вручил жене шикарный букет цветов.