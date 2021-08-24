Близкий друг артиста заявил о давнем романе покойного

Знаменитый российский кинорежиссер Александр Стефанович всегда находился в окружении ярких дам. Один из романов у знаменитости, утверждают СМИ, даже завершился появлением на свет ребенка. Однако до какого-то момента многие утверждали, что детей у режиссера не может быть.

По словам продюсера Александра Валова, режиссер часто предлагал руку и сердце девушкам модельной внешности, а семь лет назад одна из таких красоток будто бы родила ребенка от мэтра.

Валов заявил, что не намерен раскрывать имя таинственной незнакомки, ограничившись словами о том, что сейчас ребенку уже больше семи лет.

"Надо полагать, по нашим разговорам, что он и есть прямой наследник имущества Александра Стефановича", – высказался продюсер.

По словам Валова, знаком с девушкой близкий друг покойного режиссера, известный в звездных кругах художник Никас Сафронов. Продюсер также утверждает, что пресловутая девушка якобы не так давно разговаривала с Никасом, и тот даже подписал ей книгу.

Валов добавил, что лично видел мальчика – такой же "белесый, очень похож на Сашу". Правда, экспертов настолько удивило услышанное, что никто не поспешил высказываться по поводу вываленной информации.

В настоящее время единственный претендент на наследство – 97-летняя мама режиссера, его племянница и еще два родственника. Имущество составляют две квартиры в центре столицы, двухгектарный участок с домом и машина, пишет StarHit.ru.

О смерти Стефановича стало известно в середине июля. Тогда же сообщалось, что артист какое-то время лежал в реанимационном отделении с коронавирусной инфекцией.