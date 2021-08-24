В актерском агентстве обещают найти мошенников

Звездная актриса Людмила Артемьева стала жертвой мошенников – кто-то крайне недоброжелательный решил воспользоваться именем знаменитости в собственных корыстных интересах.

На фейк-аккаунте звезды регулярно публикуются фото Людмилы. На этот профиль подписаны практически 200 тысяч пользователей "Инстаграм". Многие активно комментируют фотографии, обращаются с просьбами к кумиру и рассказывают о своих непростых ситуациях. Однако, пишет 5-tv.ru, мало кто догадывается о том, что жертвы каждый раз ведутся на уловки мошенников.

Накануне на странице звезды в социальной сети "Инстаграм" появился пост. В нем сообщалось, что звезда покидает сцену и не намерена возвращаться. Шокированные пользователи недоумевают и просят артистку вернуться.

Журналисты обратились за официальными разъяснениями к главе актерского агентства Марии Проконичевой, которая опровергла информацию. По словам женщины, звезда не собирается разрывать узы с актерским ремеслом. Мария также призвала пользователей оставить жалобы на фейк-аккаунт, сообщив, что Мария в принципе не ведет "Инстаграм". Звезда сейчас работает над очередным кинопроектом.

"Мы уже писали жалобы, что только ни делали – не убирают . Мы уже чуть ли не в суд обращались!" – посетовала глава агентства.

Известная многим синяя галочка в "Инстаграм" появляется, если пользователь сам предоставили соцсетям паспортные данные. Однако, утверждает Мария, кто-то нашел паспорт у актрисы и воспользовался ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что Артемьева работает над новым сезоном сериала "Сваты".