Теперь Олег Полунин будет трудиться на "Матч ТВ"

В скором времени в эфире спортивного телеканала появятся "резонансные" шоу. Их созданием будет заниматься Олег Полунин – экс-продюсер программы "60 минут".

По информации, имеющейся в распоряжении СМИ, Полунин уже приступил к работе на "Матч ТВ". По планам, он намерен создать шоу, в которых будут обсуждаться особенно горячие темы спортивного мира.

Напомним, что "60 минут" – это политическое ток-шоу, ведущими которого являются Ольга Скабеева и Евгений Попов. Телеведущие вместе с экспертами обсуждают актуальные события, происходящие в мире.

Правда, из-за определенных обстоятельств соведущий Скабеевой пока ушел в "длительный отпуск". Журналист принимает участие в предстоящих выборах, поэтому на время был вынужден отказаться от работы на телевидении. Пока в студии "России 1" за него "отдувается" супруга.

Ранее Попов также высказался о проколе властей с пенсионной реформой. Телеведущий отметил, что до сих пор много россиян не понимают, что эта мера была необходима. Правда, время для реформы выбрали неудачное, считает эксперт. По его мнению, что нововведения следовало вводить раньше. Идеальным, как считает муж Скабеевой, было время, когда начался заметный подъем российской экономики.