После гибели наследника режиссер замкнулся в себе

Георгий Данелия был трижды женат. Вторая супруга, Любовь Соколова, подарила именитому режиссеру сына Николая, названного в честь его отца. Но молодой человек прожил относительно короткую жизнь. В 1985 году его не стало. Николаю было 26 лет.

Сам Данелия всегда старательно избегал этой темы. Жуткими подробностями поделилась вдова создателя "Мимино".

В тот роковой вечер наследник культового режиссера встретился с другом, который не так давно вернулся из Грузии. Молодые люди сдавали фильм в Госкино.

"Потом выпили таблеточки и водки. И на этом все. Погибли два парня молодых. Одному 25 лет, другому – 26",

– заключила Галина Юркова-Данелия в эфире шоу "Судьба человека".

Собеседница Бориса Корчевникова добавила, что юноша скончался в ее квартире. Перед смертью Николай взял в руки телефон и набрал Соколову. "Мама, помоги!" – это все, что успел произнести наследник Георгия Николаевича. После этих слов молодой человек выронил трубку и скончался.

Все обстоятельства смерти неизвестны до сих пор. От жутких подробностей родных уберегли сотрудники правоохранительных органов, которые решили, что близким лучше не видеть, что же произошло в той квартире.

Смерть своего единственного родного сына режиссер пережил с трудом. До конца своих дней Данелия старался не говорить о случившемся.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как жила "муза Данелии" Ирина Скобцева.