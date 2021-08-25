Сказал два слова и скончался: вдова раскрыла тайные подробности смерти сына Данелии

Сказал два слова и скончался: вдова раскрыла тайные подробности смерти сына Данелии
Георгий Данелия. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
После гибели наследника режиссер замкнулся в себе

Георгий Данелия был трижды женат. Вторая супруга, Любовь Соколова, подарила именитому режиссеру сына Николая, названного в честь его отца. Но молодой человек прожил относительно короткую жизнь. В 1985 году его не стало. Николаю было 26 лет. 

Сам Данелия всегда старательно избегал этой темы. Жуткими подробностями поделилась вдова создателя "Мимино". 

В тот роковой вечер наследник культового режиссера встретился с другом, который не так давно вернулся из Грузии. Молодые люди сдавали фильм в Госкино. 

"Потом выпили таблеточки и водки. И на этом все. Погибли два парня молодых. Одному 25 лет, другому – 26", 

– заключила Галина Юркова-Данелия в эфире шоу "Судьба человека".

Собеседница Бориса Корчевникова добавила, что юноша скончался в ее квартире. Перед смертью Николай взял в руки телефон и набрал Соколову. "Мама, помоги!" – это все, что успел произнести наследник Георгия Николаевича. После этих слов молодой человек выронил трубку и скончался. 

Все обстоятельства смерти неизвестны до сих пор. От жутких подробностей родных уберегли сотрудники правоохранительных органов, которые решили, что близким лучше не видеть, что же произошло в той квартире. 

Смерть своего единственного родного сына режиссер пережил с трудом. До конца своих дней Данелия старался не говорить о случившемся. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как жила "муза Данелии" Ирина Скобцева. 

Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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