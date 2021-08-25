Знаменитостям не так-то просто обрести личное счастье

Многие мечтают покорить музыкальный Олимп или сниматься в кино. Жизнь звезд шоу-бизнеса представляется простым зрителям как калейдоскоп ярких впечатлений и пышных мероприятий. Однако на деле известным девушкам бывает сложно найти любимого человека. Слава и богатство далеко не гарантируют создание счастливой семьи.



Ани Лорак





Знаменитая певица многие годы успешно занимается музыкой. Артистка успела покорить сердца миллионов российских слушателей, однако найти того самого ей так и не удалось. 42-летняя знаменитость официально находится в разводе. О новом романе Лорак пока ничего не слышно.

Анна Семенович







Одной из самых ярких участниц нашумевшей группы "Блестящие" уже 41 год. О личной жизни Анны ходит немало слухов. Эффектной девушке постоянно приписывают романы с самыми влиятельными мужчинами России. При этом Семенович еще ни разу не была замужем и до сих пор ходит в "невестах".

Ольга Бузова





Поющая телеведущая сама наградила себя званием "самой популярной девушки России". Впрочем, с таким статусом сложно спорить. Вряд ли в нашей стране найдется много людей, которые не знают, кто такая Бузова. Однако любовь зрителей и востребованность не помогли Ольге обрести личное счастье. Недавно она со скандалом разошлась с блогером Давидом Манукяном. С тех пор сердце знаменитости свободно.

Ольга Орлова





Певица, известная телеведущая и просто красавица Ольга Орлова развелась со своим супругом еще в 2004-м году. Востребованная знаменитость отлично зарабатывает и с легкостью могла бы составить пару даже самому требовательному кавалеру. Однако звезда до сих пор не замужем. Впрочем, ходят слухи, что ее сердце не свободно, и возможно вскоре российский шоу-бизнес будет отмечать создание нового звездного семейства.

Анастасия Самбурская





Знаменитая актриса тоже до сих пор не замужем. Самбурская славится своим "сложным" характером и скандальным нравом. Анастасия – очень завидная невеста, она еще молода (ей всего 34 года), отлично зарабатывает и пользуется большой популярностью.

Светлана Ходченкова





Любимица российских зрителей 38-летняя артистка до сих пор ходит в "холостячках". Сейчас Светлана активно занимается развитием карьеры. О ее личной жизни ходит немало слухов, однако замуж звезда так и не вышла.



