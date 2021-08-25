"Страшное в прошлом": появились фото дочери Меладзе из больницы

"Страшное в прошлом": появились фото дочери Меладзе из больницы
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровью девушки уже ничего не угрожает

Накануне в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетнюю дочь Константина Меладзе пришлось экстренно забрать в больницу. Позже Лия поделилась кадрами из больничной палаты, а заодно и рассказала о своем самочувствии. 

Наследница композитора поблагодарила всех, кто за нее переживал. Свой диагноз девушка закрывать не стала, но, судя по опубликованным кадрам, ее состояние было действительно тяжелым. 

"Спасибо за то, что писали мне, волновались и были рядом. Все самое страшное в прошлом", 

– подписала видео Лия. 

Фото: instagram.com/stories/meladzeliya

Меладзе пока никак не комментировал госпитализацию дочери. Вполне вероятно, что композитор не станет этого делать, потому что старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз публики. 


К слову, Лия – дочь артиста от первого брака. Яна Сумм подарила своему возлюбленному трех детей: Алису, Лию и Валерия, которому поставили диагноз "аутизм". Но после развода Меладзе продолжает поддерживать общение с наследниками. Сумм же вышла замуж за бизнесмена, который помогает ей в воспитании мальчика.

Ранее нынешняя супруга Константина Меладзе, Вера Брежнева, порадовала поклонников откровенным видео, в котором она почти полностью разделась. 

Источник: "Инстаграм"
Юлия МИХАЙЛОВА

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