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25 августа Маргарите Тереховой исполнилось 79 лет. Дочь актрисы Анна рассказала о состоянии тяжелобольной матери.
Напомним, звезде картины "Собака на сене" диагностировали болезнь Альцгеймера. Страшный недуг лишил артистку возможности ходить и разговаривать. Также Маргарита Борисовна не узнает родных.
Несмотря на тяжелое состояние актрисы, родственники не захотели упустить возможность поздравить ее с днем рождения. Квартиру кинозвезды посетят дети Анна и Александр, а также внук Михаил и внучка Вера, передает "Комсомольская Правда".
Наследница Тереховой призналась, что процесс ухода за ней очень сложный. Родные артистки вынуждены периодически искать подходящих сиделок, которые могут справиться с большим количеством обязанностей.
"С такими больными ведь очень тяжело: маме нужна круглосуточная забота, ее нужно поднимать, чтобы она не только лежала", – отметила Анна.
Дочь Маргариты Борисовны добавила – именитая родительница обладает непоколебимой силой духа. Актриса пытается разговаривать с близкими, но, к сожалению, у нее ничего не выходит.
За все процедуры по уходу за Тереховой ее наследникам приходится платить 150 тысяч рублей ежемесячно. Анне и Александру крайне непросто тянуть на себе такие расходы, однако они стараются не жаловаться.
Артистка продолжает получать пенсию и оклад в театре "Моссовета", в котором она прослужила много лет. Кроме того, семье периодически помогают неравнодушные люди. Поклонники знаменитости переводят ей деньги, что очень трогает Анну. Женщина очень благодарна за помощь и поддержку со стороны.
Ранее звезда "Сватов" Николай Добрынин показал редкое фото с пасынком Михаилом – внуком Маргариты Борисовны.
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