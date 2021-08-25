Уход за актрисой стоит немало

25 августа Маргарите Тереховой исполнилось 79 лет. Дочь актрисы Анна рассказала о состоянии тяжелобольной матери.

Напомним, звезде картины "Собака на сене" диагностировали болезнь Альцгеймера. Страшный недуг лишил артистку возможности ходить и разговаривать. Также Маргарита Борисовна не узнает родных.

Несмотря на тяжелое состояние актрисы, родственники не захотели упустить возможность поздравить ее с днем рождения. Квартиру кинозвезды посетят дети Анна и Александр, а также внук Михаил и внучка Вера, передает "Комсомольская Правда".

Наследница Тереховой призналась, что процесс ухода за ней очень сложный. Родные артистки вынуждены периодически искать подходящих сиделок, которые могут справиться с большим количеством обязанностей.

"С такими больными ведь очень тяжело: маме нужна круглосуточная забота, ее нужно поднимать, чтобы она не только лежала", – отметила Анна.

Дочь Маргариты Борисовны добавила – именитая родительница обладает непоколебимой силой духа. Актриса пытается разговаривать с близкими, но, к сожалению, у нее ничего не выходит.

За все процедуры по уходу за Тереховой ее наследникам приходится платить 150 тысяч рублей ежемесячно. Анне и Александру крайне непросто тянуть на себе такие расходы, однако они стараются не жаловаться.

Артистка продолжает получать пенсию и оклад в театре "Моссовета", в котором она прослужила много лет. Кроме того, семье периодически помогают неравнодушные люди. Поклонники знаменитости переводят ей деньги, что очень трогает Анну. Женщина очень благодарна за помощь и поддержку со стороны.

Ранее звезда "Сватов" Николай Добрынин показал редкое фото с пасынком Михаилом – внуком Маргариты Борисовны.