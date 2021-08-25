Проблемы с деньгами и сиделками: на что живет тяжелобольная Терехова

Проблемы с деньгами и сиделками: на что живет тяжелобольная Терехова
Маргарита Терехова. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Уход за актрисой стоит немало

25 августа Маргарите Тереховой исполнилось 79 лет. Дочь актрисы Анна рассказала о состоянии тяжелобольной матери.

Напомним, звезде картины "Собака на сене" диагностировали болезнь Альцгеймера. Страшный недуг лишил артистку возможности ходить и разговаривать. Также Маргарита Борисовна не узнает родных.

Несмотря на тяжелое состояние актрисы, родственники не захотели упустить возможность поздравить ее с днем рождения. Квартиру кинозвезды посетят дети Анна и Александр, а также внук Михаил и внучка Вера, передает "Комсомольская Правда".

Наследница Тереховой призналась, что процесс ухода за ней очень сложный. Родные артистки вынуждены периодически искать подходящих сиделок, которые могут справиться с большим количеством обязанностей.

"С такими больными ведь очень тяжело: маме нужна круглосуточная забота, ее нужно поднимать, чтобы она не только лежала", – отметила Анна.

Дочь Маргариты Борисовны добавила – именитая родительница обладает непоколебимой силой духа. Актриса пытается разговаривать с близкими, но, к сожалению, у нее ничего не выходит.

За все процедуры по уходу за Тереховой ее наследникам приходится платить 150 тысяч рублей ежемесячно. Анне и Александру крайне непросто тянуть на себе такие расходы, однако они стараются не жаловаться.

Артистка продолжает получать пенсию и оклад в театре "Моссовета", в котором она прослужила много лет. Кроме того, семье периодически помогают неравнодушные люди. Поклонники знаменитости переводят ей деньги, что очень трогает Анну. Женщина очень благодарна за помощь и поддержку со стороны. 

Ранее звезда "Сватов" Николай Добрынин показал редкое фото с пасынком Михаилом – внуком Маргариты Борисовны. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Планы Японии заразить Сибирь блохами раскрыла ФСБ

Обнародованы подлинники документов

Немецкий суд вынес решение по делу "Северного потока – 2"

Оператор трубопровода проиграл

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей