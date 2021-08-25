Кинорежиссер не оставил завещание

Александр Стефанович скончался 13 июля этого года. Сценариста похоронили на Троекуровском кладбище. В эфире передачи "Пусть говорят" выяснилось, что за наследство кинорежиссера начали бороться близкие.

Эксперты оценивают имущество Стефановича примерно в 200 миллионов рублей. Александр Борисович оставил после себя две московские квартиры, элитный автомобиль и трехэтажный особняк, находящийся в деревне Власьево.

На наследство бывшего мужа Аллы Пугачевой претендуют не только родственники, но и девушка по имени Ангелина, утверждающая, что она состояла в отношениях с покойным.

Соседка Стефановича заявила – она не встречала данную особу в компании Александра Борисовича. А вот рабочий, который следил за участком сценариста, раньше видел ее.

Женщина, чей дом находился неподалеку от апартаментов кинорежиссера, вспомнила, как тот не раз упоминал некую Ангелину в разговоре. Деятель культуры рассказывал о своих планах взять ее в жены. Соседка думала, что знаменитость имеет в виду Ангелину Вовк. Узнав, о ком идет речь, она поделилась еще одним любопытным фактом – как-то раз Стефанович обмолвился, что после его смерти коттедж достанется молодой избраннице.

Однако Александр Борисович не оставил никаких документов, которые бы давали Ангелине право претендовать на его многомиллионное имущество. Остается только гадать, какую стратегию выберет девушка.

Ранее стало известно о том, что у Стефановича нашелся внебрачный сын.