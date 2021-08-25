Ведущий решил разрядить обстановку шуткой на злободневную тему

Известный телеведущий Андрей Норкин решил разрядить градус негатива, которым веет в медийном пространстве из-за темы захвата власти в Афганистане представителями движения "Талибан"*.

Так, ведущий решил по старой традиции рассказать анекдот в финале программы, затронув тему гендерного равенства в исламской республике и поддерживаемые Западом движения сексуальных меньшинств. Журналист решил облечь проблематику в шутку, ответив таким образом на претензии "демократического мира", обвиняющего Афганистан в отсутствии прекрасного пола в государственных институтах.

"Приезжает европейская делегация договариваться с талибами по поводу их власти в стране. И заявляют: можем вас признать, но только если вы включите в состав правительства женщин по квотам Европейского союза. Те им в ответ: "Так у нас такие женщины есть. Посмотрите на фото". А европейцы им: "А почему у вас женщины с бородой" – "Ну а у вас?" – рассказал ведущий.

В недавнем выпуске "Места встречи" Норкин решил уделить внимание проблеме миграционного потока из Афганистана, где царит весьма напряженная обстановка. Телеведущий указал, что точной статистики по числу беженцев из Афганистана нет – количество, по его словам, может составлять до миллиона человек, если брать за основу подсчеты американских специалистов, которые учли родственников беженцев.

"Непонятно, куда они поедут. Если посмотреть, сколько человек готова принять Европа, то максимум 10-12 тысяч на страну", – отметил Норкин.

Ранее Норкин пошутил в эфире "Места встречи" по поводу платежеспособности Украины.

*запрещенная в России террористическая организация