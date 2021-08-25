Артисту стало плохо на даче

Иван Краско попал в реанимацию. Как выяснили журналисты, актер почувствовал себя плохо два дня назад во время отдыха на даче. Однако лишь сегодня, 25 августа, артист решил обратиться на помощью к врачам.

Как пишет 78.ru со ссылкой на источники, Краско поставили диагноз инсульт и госпитализировали в питерский Центр им. Алмазова. Подробности состояния звезды не уточняются.

Как рассказала "КП" бывшая жена артиста Наталья Вяль, Краско до последнего отказывался ехать к врачам и пытался бодриться. Сегодня же родственники, отдыхавшие также с ним на даче, забили тревогу из-за состояния актера и вызвали скорую.

В ноябре 2020 года 90-летний Краско переболел коронавирусом. После артист жаловался на последствия болезни: на одышку, и что с трудом ходит.

Ранее Краско рассказывал, что перед съемками в "Бандистком Петербурге" у него случился инфаркт.