Краско попал в реанимацию с инсультом

Краско попал в реанимацию с инсультом
Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисту стало плохо на даче

Иван Краско попал в реанимацию. Как выяснили журналисты, актер почувствовал себя плохо два дня назад во время отдыха на даче. Однако лишь сегодня, 25 августа, артист решил обратиться на помощью к врачам.

Как пишет 78.ru со ссылкой на источники, Краско поставили диагноз инсульт и госпитализировали в питерский Центр им. Алмазова. Подробности состояния звезды не уточняются. 

Как рассказала "КП" бывшая жена артиста Наталья Вяль, Краско до последнего отказывался ехать к врачам и пытался бодриться. Сегодня же родственники, отдыхавшие также с ним на даче, забили тревогу из-за состояния актера и вызвали скорую. 

В ноябре 2020 года 90-летний Краско переболел коронавирусом. После артист жаловался на последствия болезни: на одышку, и что с трудом ходит. 

Ранее Краско рассказывал, что перед съемками в "Бандистком Петербурге" у него случился инфаркт. 

Источник: 78.ru
Полина ИВАНОВА

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