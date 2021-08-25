Лолита рассказала о личной жизни особенной дочери

Лолита рассказала о личной жизни особенной дочери
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница певицы не видит рядом с собой подходящих кандидатов

Некоторое время назад Лолита Милявская воссоединилась со своей дочерью Евой. Родственницы не виделись почти два года из-за пандемии COVID-19. Встреча певицы с наследницей произошла в Болгарии, где у исполнительницы хита "На Титанике" есть недвижимость. В интервью "Собеседнику" знаменитость рассказала о жизни девушки.

Милявская заявила, что времяпровождение с Евой, у которой синдром Аспергера, выдалось замечательным. Звездная родительница и ее дочь постоянно были рядом, наверстывая упущенное.

Также Лолита рассказала об успехах наследницы в учебе. К слову, девушка перешла на четвертый курс в польском университете.

По словам артистки, Ева является практически круглой отличницей. В зачетной книжке у нее всего одна четверка. Это сильно расстраивает наследницу Милявской. Певица всячески пытается внушить дочери, что оценки – это не так важно. Ведь на личном опыте знаменитость поняла – добиться успеха помогает не диплом, а упорный труд.

Что касается личной жизни девушки, то ее сердце пока свободно. Она не спешит погружаться в любовную пучину.

"Я ей говорю: "Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить". Ева тоже по этому поводу не переживает", – отметила Лолита.

Как-то раз Милявская поинтересовалась у дочери о наличии объекта симпатии. На это Ева разочарованно ответила, что ее окружают не очень достойные представители сильного пола.

Артистка добавила, что наследница не зарегистрирована в социальных сетях и не ходит по развлекательным заведениям. Однако это не настораживает Лолиту, ведь она уверена – всему свое время.  

Ранее Милявская показала видео с дочерью после воссоединения. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость298672
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Болезнь дочери - отражение жизни самой Лолиты, водочка, наркотики и дебильное повидение. Жаль , что Бог выносит наказание на детях.
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