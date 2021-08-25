Скончался заслуженный артист России Сорокин

Скончался заслуженный артист России Сорокин
Фото: pixabay.com
Деятелю культуры было 60 лет

Умер советский и российский актер Лаврентий Сорокин. Трагическую новость сообщили представители новосибирского театра "Глобус" на официальной странице "ВКонтакте".

Сорокин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Дата и место похорон будут объявлены позже. Известно, что на протяжении нескольких лет Лаврентий Анатольевич боролся с онкологией.

"Профессиональный путь Лаврентия Анатольевича – замечательный пример истинного служения высокому искусству", – говорится в публикации.

В 1986 году Сорокин окончил Новосибирское театральное училище. После этого артист отправился в Оренбург, где устроился на работу в областной драматический театр имени Горького. С 1991 по 2006 годы деятель культуры служил в Норильском Заполярном театре драмы имени Маяковского.

В 2006 году Лаврентий Анатольевич стал членом труппы театра "Красный факел", который находится в Новосибирске. В 2010 году он пришел в театр "Глобус".

Коллеги помнят Сорокина как яркого и самобытного актера. Он мог сыграть абсолютно любую роль, начиная от героя комедии и заканчивая драматическим персонажем. Любимым амплуа артиста были роли "умного шута".

Лаврентий Анатольевич был не только театральным актером. Он работал преподавателем в институте, а также ставил спектакли в роли режиссера. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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