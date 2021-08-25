Актер очень слаб

Сегодня, 25 августа, СМИ сообщили, что Иван Краско оказался на больничной койке с инсультом. Позже представитель актера Вячеслав Смородинов прокомментировал новость.

Как рассказал директор, артист почувствовал удар в голову, в глазах – темнота, нога перестала работать, но он не обратил на это должного внимания.

Бывшая супруга Краско Наталья Вяль позвонила Смородинову 25 августа, заявив, что состояние знаменитости тревожное. Директор добавил в разговоре с телеканалом "360", что сам отвел его к врачу. Актера, по его словам, сильно шатало. Краско при этом шутил, что ничего серьезного с ним не приключилось. Однако врач поставил страшный диагноз – инсульт.

Сейчас Краско находится в сознании, но сам стоять на ногах не может – сил у него крайне мало.

Вяль ранее рассказала, что ее бывший муж сначала отказывался вызывать врачей.