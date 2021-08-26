Теперь официально: дочь Агутина и Варум получила американский паспорт

Теперь официально: дочь Агутина и Варум получила американский паспорт
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница звездной пары принимает поздравления

В 1999 году Анжелика Варум подарила Леониду Агутину дочь Елизавету. Для певицы это единственный ребенок, а у ее супруга есть еще наследница от первого брака. С самого детства девушка живет в США. Еще в начале этого года она стала гражданкой Америки, но накануне произошло еще одно важное событие. 

Теперь у Елизаветы есть американский паспорт. Своей радостью наследница звездной пары поделилась в "Инстаграме", опубликовав снимок, на котором широко улыбается и держит в руках заветный документ в синей обложке. 

"Получила американский паспорт. Королевы, погнали в тюрьму!"

– шуточно подписала серию снимков дочь Агутина и Варум. 

В комментариях друзья и поклонники поздравили девушку с радостным событием, отметив, что ждут, когда отправится в тур по Европе. 

Напомним, что в Штаты Елизавета уехала еще будучи ребенком. За океаном она живет вместе с отцом и мачехой Варум. Как рассказывал Агутин в одном из интервью, в Америку Елизавету отправили из-за того, что российский климат – не для ее слабого здоровья. Также на решении эмигрировать сказалась высокая занятость семейной пары. Из-за гастролей, съемок и концертов у родителей Елизаветы было не так много времени на воспитание дочери. 

22-летняя девушка решила пойти по стопам родителей. Сейчас она является частью группы "Bruvvy band". Елизавета играет на гитаре, пишет музыку и поет. 

Ранее Агутин показал фото старшей дочери. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость 345675
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Очередные патриоты России доказали свою любовь к родине . Следом за песковыми , соловьвыми , лавровыми, Медведевыми .
Гость298971
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Слава богу,одним <цензура>....ом меньше
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