Наследница звездной пары принимает поздравления

В 1999 году Анжелика Варум подарила Леониду Агутину дочь Елизавету. Для певицы это единственный ребенок, а у ее супруга есть еще наследница от первого брака. С самого детства девушка живет в США. Еще в начале этого года она стала гражданкой Америки, но накануне произошло еще одно важное событие.

Теперь у Елизаветы есть американский паспорт. Своей радостью наследница звездной пары поделилась в "Инстаграме", опубликовав снимок, на котором широко улыбается и держит в руках заветный документ в синей обложке.

"Получила американский паспорт. Королевы, погнали в тюрьму!"

– шуточно подписала серию снимков дочь Агутина и Варум.

В комментариях друзья и поклонники поздравили девушку с радостным событием, отметив, что ждут, когда отправится в тур по Европе.

Напомним, что в Штаты Елизавета уехала еще будучи ребенком. За океаном она живет вместе с отцом и мачехой Варум. Как рассказывал Агутин в одном из интервью, в Америку Елизавету отправили из-за того, что российский климат – не для ее слабого здоровья. Также на решении эмигрировать сказалась высокая занятость семейной пары. Из-за гастролей, съемок и концертов у родителей Елизаветы было не так много времени на воспитание дочери.

22-летняя девушка решила пойти по стопам родителей. Сейчас она является частью группы "Bruvvy band". Елизавета играет на гитаре, пишет музыку и поет.

Ранее Агутин показал фото старшей дочери.