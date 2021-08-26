Режиссер сразу предупредил супругу о своем взгляде на рождение наследников

Георгий Данелия был женат трижды. Со своей третьей супругой Галиной он был рядом до последнего дня. В предыдущих браках у режиссера "Я шагаю по Москве" родились сын Николай и дочь Светлана. Но третья избранница так и не смогла подарить возлюбленному ребенка.

Дело было не проблемах со здоровьем. Как оказалось, Данелия больше не хотел иметь детей.

"Первое, что он сказал, когда мы поженились – только никаких детей! У него в приоритете была работа. А дети пищат, за ними надо ухаживать, они мешают жить",

– объяснила Галина Ивановна в студии шоу "Судьба человека".

Решение своего супруга Данелия приняла, поняв, что далеко не каждый мужчина создан для роли отца. Тем более, что культовый режиссер помогал своей избраннице воспитывать сына от предыдущих отношений. Так или иначе, вдова жалеет, что так и не родила от именитого артиста.

Рядом с мужем Галина Ивановна была рядом до последнего. Вдова режиссера рассказала Борису Корчевникову, что умирал создатель ленты "Кин-дза-дза!" тяжело. Перед смертью режиссера прооперировали, на какое-то время ему стало легче, но спустя некоторое время сердце все-таки не выдержало.

В ходе эфира вдова Данелии также раскрыла подробности загадочной смерти сына народного артиста. По ее словам, перед гибелью Николай успел позвонить матери, но смог вымолвить лишь два слова, а после скончался.