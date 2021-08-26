Знаменитость хладнокровно проигнорировала рвавшихся к ней людей

Известная российская певица Ирина Аллегрова по праву считается одной из акул отечественного шоу-бизнеса. Интерес публики к этой знаменитости с годами не слабеет. Однако сама артистка не считает зазорным молча пройти мимо толпы, мечтающей хотя бы о коротком разговоре с ней.



Неприятный инцидент произошел во время закрытия фестиваля молодых исполнителей "Новая волна". Организатором мероприятия выступил именитый композитор Игорь Крутой. Разумеется, он позвал на конкурс свою коллегу и давнюю подругу Аллегрову.

Появление на фестивале исполнительницы хитов "Я тебе не верю", "Императрица", "Младший лейтенант" и других очень обрадовало журналистов, которые рассчитывали заполучить хотя бы небольшой комментарий от любимицы миллионов.

Однако счастье не случилось. Певица весьма холодно отреагировала на чаяния толпы корреспондентов и, не проронив ни слова, прошла сквозь толпу. Конечно, такое поведение разочаровало людей, мечтавших побеседовать со знаменитостью.

Все, что им оставалось – полюбоваться ослепительной улыбкой звезды отечественной эстрады и наблюдать за тем, как она скрылась в салоне автомобиля, констатируют журналисты издания "Экспресс газета".

Кстати, этой весной Игорь Крутой поделился видеороликом с Ириной Аллегровой без парика. Натуральная внешность знаменитости поразила общественность.