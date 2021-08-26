Екатерина Васильева приняла монашеский постриг - фото

Екатерина Васильева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Екатерина Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Известная актриса решилась на важный в ее жизни шаг

Героини Екатерины Васильевой всегда запоминались зрителям. Даже это были эпизодические роли, участие артистки в этой или иной картине никогда не оставалось без внимания. Сама Васильева, к слову, признавалась, что мир кино не любит, но за съемки неплохо платят. Теперь же 76-летняя звезда отечественного кино приняла монашеский постриг. 

Об этом рассказала коллега Васильевой Мария Шукшина. Актриса опубликовала фотографию, на котором звезда "Обыкновенного чуда" запечатлена в рясе и наглавнике. Она держит в руках зажженную свечу, икону и цветы. 

"Мои искренние поздравления!"

– подписала снимок Шукшина. 

"Царьград" же объяснил, что постриг не означает полное отречение от мира. Издание напомнило, что каждый христианин, который идет на такой непростой шаг, обязательно дает три обета перед Богом. И Екатерина Сергеевна не исключение. 

Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Во-первых, речь идет об обете целомудрия. Принявшим постриг запрещается жить даже в официальном браке. Второй обет – нестяжания. У монахов не может быть частной собственности. Разрешается иметь только простые личные вещи. Например, одежду или книги. Третий – послушания. Свою волю христианин передает Богу и церкви. 

Екатерина Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

К слову, ранее Васильева уже уходила в монастырь. В 1993 году отреклась от мира кино. Вера помогла ей излечиться от алкогольной зависимости и преодолеть непростой жизненный этап. Спустя четыре года звезда вновь вернулась на сцену. 

Екатерина Васильева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Своим примером, кстати, Васильева вдохновила и сына Дмитрия. Наследник артистки посвятил себя религии. Хотя Екатерина Сергеевна вернулась к мирской жизни, ее сын остался в Храме Святителя Николая на Трех Горах. 

Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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