Скандал разгорелся с новой силой после выхода песни народной артистки

Противостояние Ларисы Долиной и Вали Карнавал никак не закончится. Казалось, что топор войны был зарыт после того, как молодая певица отправила народной артистке разрисованный ромашками укулеле. Исполнительница хита "Погода в доме" даже опубликовала фотографии с инструментов, поблагодарив блогершу за такой милый подарок. Но, как выяснилось, участницы самого скандального выпуска "Музыкалити" продолжают выяснять отношения.

На днях Долина выпустила новую песню "Мураши по коже". Представительница старой школы зачитала рэп, а в одной из строчек отметила, что ей хотелось бы, чтобы музыкой занимались настоящие музыканты, "а не куклы из пластика". В Сети тут же решили, что таким образом Лариса Александровна уколола Валю.

Никаких сомнений не осталось после того, как народная артистка выпустила клип. В нем были показаны кадры из "Музыкалити", при этом в руках у Долиной был тот самый укулеле, подаренный ранее Карнавал. А в конце ролика появились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Николай Басков и другие звезды, которые поддержали выход нового трека певицы. Возможно, таким образом Долина решила наглядно показать, каким должен быть настоящий артист.

Молодые блогеры тут же обвинили народную артистку в грязном пиаре, решив, что таким образом она решила напомнить о себе. Тиктокерша Аня Ищук, например, и вовсе посоветовала звезде джаза уйти на пенсию.

"К сожалению, ее время прошло, поэтому не стоит цепляться за то, что она не понимает и не признает",

– отрезала блогер.

Она также добавила, что ее очень удивляет тот факт, что изначально Долина так критично высказывалась о молодом поколении артистов, а теперь хайпится на этом. "Это и есть то поколение, на которое нужно равняться?" – иронично поинтересовалась Ищук.

Ранее Карнавал объяснилась за "месть" Долиной, отметив, что народная артистка ее подставила.