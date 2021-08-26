Ведущая "Дома-2" отомстила заклятой подруге

Отношения Ксении Собчак и Ксении Бородиной всегда были немного натянутыми. Но, похоже, на прошедшем дне рождении Елены Блиновской заклятые подруги наконец смогли зарыть топор войны. Правда, перед этим ведущая телестройки прямо со сцены рассказала историю, о которой блондинка, вероятно, хотела бы забыть.

Дело было еще во времена, когда Бородина и Собчак вместе сидели на лобном месте, обсуждая с участниками "Дома-2" их проблемы. В тот вечер телеведущие вели свадьбу. Домой возвращались под утро, будучи изрядно выпившими.

Торжество отмечали в Нахабино, ехать было долго. А Собчак неожиданно захотелось в туалет. Когда терпению пришел конец, журналистка потребовала, чтобы водитель остановил лимузин около одной из пятиэтажек.

Бородина не бросила подругу, которая, изнемогая от желания, зашла в первый же подъезд, намереваясь справить нужду прямо там.

"Поднялись в хрущевку на третий этаж... Прямо в подъезде",

– вещала Бородина со сцены, сдерживая смех, заставляя свою бывшую соведущую краснеть.

Заклятая подруга Собчак при этом следила, чтобы никто этого позора не увидел, курсируя между вторым и четвертым этажом.

Похоже, что попытка Бородиной опозорить блондинку не увенчалась особым успехом. Когда ведущая "Дома-2" закончила рассказывать эту странную историю и вдоволь насмеялась, бывшие коллеги обнялись, поцеловались и, похоже, расстались на доброй ноте.

Ранее в Сети между Собчак и Галкиным разгорелся спор из-за скандальной скульптуры Урса Фишера. Комик иронично прокомментировал заявление журналистки, обвинившей россиян в "дремучем сознании".