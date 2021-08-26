Первую леди Франции обвинили в дурном вкусе

Брижит Макрон привлекает пристальное внимание общественности не только потому, что является супругой французского президента Эммануэля Макрона, но и тем, что оказалась старше его на целую четверть века. Также публика нередко критикует внешний вид госпожи Макрон. Многим кажется неуместным ее стремление одеваться, как молодая девушка.

Очередной скандал вызвал наряд 68-летней первой леди на кинофестивале Angouleme Film Festival. Брижит решила облачиться в облегающие синие джинсы и классическую белую блузку. Сверху супруга французского главнокомандующего накинула белый пиджак. Дополнили образ белая сумка сундучком и такие же белоснежные кеды.

Стоит отметить, что для своего возраста жена президента выглядит великолепно. Именно поэтому Макрон может позволить себе облегающие наряды. Однако читателей британского издания Daily Mail раздражает, что Брижит считает допустимым одеваться в молодежном стиле. Именно за это на нее и обрушились в комментариях.

"Брижит, хватит молодиться", "Ужасный наряд", "Мне кажется, она забыла, сколько ей лет", – пишут недовольные комментаторы.

Также людям не понравилось кричаще дорогое кольцо первой леди. Усыпанное бриллиантами украшение должно стоить огромных денег.

К слову, этой весной жену Макрона высмеяли из-за наряда, который некоторым напомнил дорожный знак.