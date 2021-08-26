Девочка часто проводит время с матерью

Кристина Асмус часто публикует в личном микроблоге фотографии дочери Анастасии, которую она родила от бывшего супруга Гарика Харламова. Пользователи Сети заметили – с возрастом девочка становится все больше похожа на своего знаменитого отца.

На фото наследница актрисы и юмориста проводит время на пляже. Анастасия надела на себя белый комбинезон, тонкий браслет из разноцветного бисера, а также плетеный ободок для волос. Она принимает различные позы – то забавно кривляясь на камеру, то мило улыбаясь.

"Через неделю в школу", – написала Асмус.

К слову, дочь звезды "Интернов" пойдет во второй класс.

Подписчики Кристины отметили, что Анастасия растет настоящей красавицей. Многие обратили внимание на внешнее сходство девочки с резидентом Comedy Club.

"Красавица маленькая", "Кристин, она у вас такая прелесть. Чудо-девочка", "Похожа на маленького Гарика", "Доча – копия папы", "Гремучая смесь" двух безумно талантливых родителей", – прокомментировали пользователи Сети.

Артистка отреагировала на сообщения, в которых ее наследницу назвали "папиной дочкой". Асмус согласилась с мнением, что Настя больше похожа на Харламова. Знаменитость добавила – ее нисколько это не расстраивает.

Напомним, Кристина и Гарик развелись в прошлом году. Им удалось сохранить дружеские отношения. Также бывшие супруги договорились о том, что дочь может спокойно проводить время с обоими родителями.

Ранее Асмус пожаловалась на полицию Шри-Ланки.