Певица чувствует себя максимально комфортно за рубежом

В интервью "Собеседнику" Светлана Лобода призналась, что больше года назад переехала за границу. Теперь артистка вместе с семьей обитает в Европе.

Исполнительница хита "Твои глаза" отметила – она приобрела дом, расположенный рядом с морем. Артистка давно хотела стать владелицей подобной недвижимости.

"Это была моя мечта детства. Я всегда хотела иметь домик возле моря", – рассказала Лобода.

В итоге Светлане удалось накопить нужную сумму денег и совершить сделку. Она абсолютно не жалеет о переезде из России. По словам знаменитости, за границей она чувствует себя очень комфортно. Ведь иностранцы не знают, кто она такая, и не докучают просьбами сфотографироваться или дать автограф.

Артистка решила рассказать о традиции, которая укоренилась в ее семье. Когда Лобода приезжает домой с гастролей, то обязательно устраивает вечернюю прогулку на самокатах. Вместе с родными она катается по набережной, наслаждаясь совместным времяпровождением и окружающими пейзажами. По возвращении все члены семьи собираются на ужин.

Светлана добавила – ей очень нравится отправляться за продуктами вместе с дочками. Напомним, звезда воспитывает 10-летнюю Еву и 3-летнюю Тильду. Когда певица занята работой, за ее наследницами присматривают няни.

Кстати, как обмолвилась сама артистка, это не единственное ее жилье за рубежом. Лобода владеет еще несколькими апартаментами, о территориальном расположении которых она предпочла не распространяться.

Ранее продюсер из Незалежной Игорь Кондратюк возмутился тем, что украинские артисты, в число которых входит Светлана, дают концерты в России.