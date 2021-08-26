"Мечта детства": Лобода рассказала о переезде в Европу

"Мечта детства": Лобода рассказала о переезде в Европу
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица чувствует себя максимально комфортно за рубежом

В интервью "Собеседнику" Светлана Лобода призналась, что больше года назад переехала за границу. Теперь артистка вместе с семьей обитает в Европе.

Исполнительница хита "Твои глаза" отметила – она приобрела дом, расположенный рядом с морем. Артистка давно хотела стать владелицей подобной недвижимости.

"Это была моя мечта детства. Я всегда хотела иметь домик возле моря", – рассказала Лобода.

В итоге Светлане удалось накопить нужную сумму денег и совершить сделку. Она абсолютно не жалеет о переезде из России. По словам знаменитости, за границей она чувствует себя очень комфортно. Ведь иностранцы не знают, кто она такая, и не докучают просьбами сфотографироваться или дать автограф.

Артистка решила рассказать о традиции, которая укоренилась в ее семье. Когда Лобода приезжает домой с гастролей, то обязательно устраивает вечернюю прогулку на самокатах. Вместе с родными она катается по набережной, наслаждаясь совместным времяпровождением и окружающими пейзажами. По возвращении все члены семьи собираются на ужин.

Светлана добавила – ей очень нравится отправляться за продуктами вместе с дочками. Напомним, звезда воспитывает 10-летнюю Еву и 3-летнюю Тильду. Когда певица занята работой, за ее наследницами присматривают няни.

Кстати, как обмолвилась сама артистка, это не единственное ее жилье за рубежом. Лобода владеет еще несколькими апартаментами, о территориальном расположении которых она предпочла не распространяться. 

Ранее продюсер из Незалежной Игорь Кондратюк возмутился тем, что украинские артисты, в число которых входит Светлана, дают концерты в России. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Может потерять все": в Совфеде осадили Украину после заявления по "Северному потоку – 2"

Незалежные зря испытывают нервы мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей