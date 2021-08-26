Варнава потеряла ребенка на раннем сроке беременности

Варнава потеряла ребенка на раннем сроке беременности
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда продолжает верить в чудо

Известная российская ведущая, фронтвумен женского "Камеди" Екатерина Варнава давно находится на вершине отечественного шоу-бизнеса. Однако знаменитость не может назвать себя счастливой – у Кати нет ребенка, о котором она так мечтает.

Звезда однажды потеряла ребенка, находясь на раннем сроке. О своем несчастье она поведала только на днях. Варнава долго переживала из-за выкидыша – всегда мечтала о малыше, никогда и не задумывалась об аборте. А о своем положении ей стало известно только на третьем месяце.

Ситуация развернулась достаточно резко, хотя Катя уже успела пуститься в мечтания и представить себя будущей мамой с животом, когда вдруг произошел выкидыш.

Катя признается, что просто обожает детей.

"Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми", – считает 36-летрняя звезда.

Сейчас Варнава встречается с режиссером Александром Молочниковым. Женщина не торопится скреплять себя узами брака, однако мамой стать совсем не против.

Сейчас у Кати весьма непростой период – она пытается стать мамой, однако пока что все усилия сводятся на нет. Звезда надеется на чудо, о чем призналась в эфире шоу "Есть вопросики".

Артистке крайне не по душе советы с призывом распрощаться с мыслями о ребенке в такие годы – когда-то Варнаве приходилось выслушивать одни и те же нравоучения и житейские премудрости чуть ли не каждый день. Артистка считает это не только нарушением личного пространства, но и отсутствием такта – многие в лоб спрашивают, не утруждая себя сдержанностью, как сложилось так, что 36-летняя женщина не родила ребенка.

"Может, не хотела она становиться мамой. Может, у нее есть определенные проблемы со здоровьем", – возмущается артистка. 

Ранее брат Екатерины поведал о глубокой драме в семье звезды.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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