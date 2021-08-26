Актер старается уделять наследнице как можно больше времени

Данила Козловский не так часто публикует на своей странице в "Инстаграм" фото с маленькой дочерью Одой Валентиной. А ведь трогательные снимки с малышкой радуют многочисленных поклонников актера.

Напомним, Козловский стал отцом 2 марта 2020 года. Наследницу ему подарила актриса Ольга Зуева. Вскоре после рождения дочери знаменитости расстались. В итоге Ода Валентина осталась жить с матерью в Америке. Однако звезда кинокартины Экипаж старается чаще навещать девочку и проводить с ней свободное от работы время.

На свежем снимке Данила прогуливается с ребенком по набережной. Предположительно, фото было сделано в одном из московских парков. Кинозвезда ведет малышку за руку, чтобы та не упала на большие камни, отделяющие пешеходную зону от линии воды.

Актер одет по-спортивному: для прогулки он выбрал светлую футболку, черные шорты, темную кепку, а также мокасины в цвет. Ода Валентина выглядит более нарядно – розовые шорты и панамка, белая кофта с короткими рукавами и крошечные сандалии.

Снимок с дочерью Козловский сопроводил смайлом в виде сердца. А вот пользователи Сети не пожалели комплиментов звездному родителю и его чаду.

"Папина дочка", "Как мило", "Какие классные", "Душевное фото", "Супер-папа!", "Такая прелесть", – написали интернет-пользователи.

Ранее Козловский вспомнил про роман с Елизаветой Боярской. Долгое время актеры скрывали, что состояли в отношениях.