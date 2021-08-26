Певица проходит курс реабилитации

13 августа певицу МакSим выписали из больницы, где она пробыла почти два месяца. С тех пор исполнительница хита "Знаешь ли ты" восстанавливается дома. Менеджер знаменитости Яна Богушевская сообщила, как та проводит время вне больничных стен.

Напомним, на выписке из медучреждения настояла сама МакSим. Дело в том, что артистке не терпелось встретиться с дочерями – 12-летней Александрой от первого мужа Алексея Луговцова и 6-летней Марией от второго супруга Антона Петрова.

При этом артистка продолжает проходить курс реабилитации. Звезду курируют врачи, которые внимательно следят за ее состоянием, передает "Газета.ру".

По словам Богушевской, МакSим выходит на улицу практически каждый день. Певицу всегда сопровождает медработник – на тот случай, если ей внезапно станет плохо. За весь период болезни знаменитость сильно исхудала, поэтому ей непросто стоять на ногах.

"Занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают", - поделилась представительница артистки.

Яна добавила – речь ее подопечной полностью восстановилась. Но про занятия вокалом пока придется забыть. Неизвестно, когда певица сможет порадовать многочисленных поклонников живым исполнением своих бессмертных хитов.

Ранее в Сети появилось видео с прогулки МакSим. В глаза сразу же бросается то, как сильно исхудала исполнительница. По информации СМИ, на данный момент 38-летняя певица весит всего 30 с лишним килограммов.