Свадьба прошла в узком кругу друзей

Прохор Шаляпин распрощался с холостяцкой жизнью. Артист женился на 42-летней Татьяне Девис из Канады. Оказалось, что певец отправился в США не просто, чтобы провести время со своей любимой, а чтобы взять ее в жены. Свадьба прошла тайно еще до того, как миллионерша попала в больницу с ковидом.

Как узнала "Комсомольская правда", торжество состоялось в роскошном отеле Wynn, расположенном в клубе "Интрига" в Лас-Вегасе. В клуб в тот счастливый день не пускали никого кроме гостей пары.

Церемония бракосочетания была выездной. После обмена клятвами Шаляпин спел иностранным друзьям своей новоиспеченной жены. Судя по фото, которые публикует издание, на мероприятии присутствовало не так много гостей. Сам артист не стал выкладывать кадры со свадьбы в соцсети.

Уже после свадьбы Татьяна и Прохор устроили себе развлекательную программу, но она заразилась коронавирусом. Девис тяжело переносит инфекцию. В каком сейчас состоянии находится жена певца неизвестно, но артист не отходит от своей возлюбленной. Сам Шаляпин не заболел – перед отлетом к любимой он вакцинировался.

Шаляпин уже был женат на Ларисе Копенкиной, а вот для Девис – этот брак первый.