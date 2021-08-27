Актриса продолжает бороться с обрушившимся на нее шквалом негатива из-за "Первого хлеба"

После того, как в репертуаре "Современника" появилась постановка "Первый хлеб", в Сети разгорелись нешуточные страсти. Особенно досталось Лии Ахеджаковой, которую обвинили в оскорблении чувств ветеранов. Актриса едва справляется с обрушившейся критикой. Благо, звезде "Служебного романа" помогает ее супруг.

Артистка призналась, что Владимир Персиянов "пока ее поддерживает".

"Ох, если от меня уйдёт муж – мне конец",

– посетовала Ахеджакова.

Избранник народной артистки активно мониторит социальные сети, следит, чтобы никто не создавал фейковых аккаунтов Лии Меджидовны. Персиянов честно рассказывает супруге о последних новостях, делится актуальной информацией.

Так или иначе, Ахеджакова сейчас переживает непростой период. К счастью для нее, новость о снятии "Первого хлеба" с показа оказалась ложной. Тем более, что артистка старается не терять позитивного настроя, отмечая, что если ее критикуют, значит, она является важной частью российской культуры.

Ранее Ахеджакова отреагировала на нападки Владимира Соловьева. Кто-то создал аккаунт в "Твиттере" и вел его от имени народной артистки. Скандал разгорелся после того, как этот самый некто от имени Лии Меджидовны назвал телеведущего "подлым". Реакция журналиста не заставила себя долго ждать. После этого звезда отечественного кинематографа лично обратилась к своему обидчику.