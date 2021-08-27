Вокруг звезды разгорается новый скандал

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова не перестает поражать общественность. О ее успехах в сфере творчества давно ничего не слышно. Однако публика имеет удовольствие постоянно наблюдать за странными выходками бывшей прима балерины Большого театра. На этот раз артистка будет разбираться с людьми, которые показали миру, как звезда ходит в туалет прямо на улице.



Знаменитость крайне недовольна тем, что ее жизнь находится под пристальным вниманием окружающих. По крайней мере, ее не радует, что люди рассказывают о неприглядных историях из будней Волочковой.

Недавно интернет-пространство взорвала фотография, на которой знаменитая танцовщица справляет малую нужду прямо под кустом.

Странный поступок Анастасия осуществила на территории своего участка, поэтому не считает это нарушением общественного порядка. Однако с Волочковой не согласны ее соседи, которым явно не пришлось по вкусу такое представление за забором. Очевидцы решили заснять Анастасию в пикантном положении и тут же выложили это в Сеть.

По мнению Волочковой, не правы в этой истории именно папарацци-любители. Она объявила, что будет судиться с ними и рассчитывает наказать их по всей строгости закона. Звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе с корреспондентами 5-tv подтвердил, что соответствующее заявление о посягательстве на личную жизнь уже подано в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что балерина – настоящая королева эпатажа. Недавно Волочкова озадачила Леру Кудрявцеву признанием о личной жизни.