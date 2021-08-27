Сможет ли Васильева сниматься в кино после пострига: ответ дал священник

Сможет ли Васильева сниматься в кино после пострига: ответ дал священник
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Церковные законы со временем изменились

Накануне в СМИ активно обсуждалась новость о том, что знаменитая актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. В церкви рассказали, сможет ли звезда "Обыкновенного чуда" продолжать сниматься в кино. 

Так, священник уверен, никаких проблем не возникнет, если вдруг артистка решит вновь порадовать поклонников выходом на сцену или съемками в какой-нибудь картине. Да, ранее церковь не допускала этого, а некоторых артистов даже хоронили за пределами кладбищ. Но времена меняются. 

Дело в том, что ранее актерское мастерство отождествлялось с лицедейством, к которому у церкви было не самое лучшее отношение. 

"Равнять такое лицедейство с современным театром, классической культурой и серьезным кинематографом, конечно же, не стоит", 

– заключил священник в разговоре с 5-tv.ru. 

Иными словами, если Васильева захочет, то любители российского кинематографа еще увидят ее в новых картинах. Также церковью не возбраняются съемки в телепередачах и участие в определенных художественных мероприятиях. 

Но не стоит забывать, что актриса не раз говорила, что не любит мир кино, а на какие-то роли соглашалась только ради того, чтобы заработать. 

Ранее стало известно, каких три обета дала Васильева, принявшая монашеский постриг. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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