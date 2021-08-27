Церковные законы со временем изменились

Накануне в СМИ активно обсуждалась новость о том, что знаменитая актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. В церкви рассказали, сможет ли звезда "Обыкновенного чуда" продолжать сниматься в кино.

Так, священник уверен, никаких проблем не возникнет, если вдруг артистка решит вновь порадовать поклонников выходом на сцену или съемками в какой-нибудь картине. Да, ранее церковь не допускала этого, а некоторых артистов даже хоронили за пределами кладбищ. Но времена меняются.

Дело в том, что ранее актерское мастерство отождествлялось с лицедейством, к которому у церкви было не самое лучшее отношение.

"Равнять такое лицедейство с современным театром, классической культурой и серьезным кинематографом, конечно же, не стоит",

– заключил священник в разговоре с 5-tv.ru.

Иными словами, если Васильева захочет, то любители российского кинематографа еще увидят ее в новых картинах. Также церковью не возбраняются съемки в телепередачах и участие в определенных художественных мероприятиях.

Но не стоит забывать, что актриса не раз говорила, что не любит мир кино, а на какие-то роли соглашалась только ради того, чтобы заработать.

Ранее стало известно, каких три обета дала Васильева, принявшая монашеский постриг.