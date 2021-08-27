Звезда "Шерлока в России" обратился в полицию

Сегодня, 27 августа, в центре столицы произошла драка. Пострадал актер Дмитрий Ломакин, который известен российскому зрителю по роли царевича в сериале "Шерлок в России".

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рано утром в районе метро "Смоленская". К Ломакину подошли двое мужчин, завязалась драка.

Актер уже написал заявление в полицию. Была инициирована проверка. Другие подробности пока неизвестны. Тяжесть полученных повреждений устанавливается.

Напомним, что Дмитрий начал сниматься в кино еще будучи ребенком. Впервые на экранах он появился еще 13 лет назад. Тогда Ломакин дебютировал в одном из эпизодов в киноленте "Одно сегодня".

Спустя время артист начал появляться на экранах чаще. Большинство знает Дмитрия по ролям во втором сезоне сериала "257 причин, чтобы жить", "Шерлок в России". Также он снимался в "Отчаянных", "Патриоте-2".

Ранее в похожей ситуации оказался актер Иван Рыжиков. На звезду "Склифосовского" напали недалеко от его дома – в Таганском районе Москвы. Артиста забрали в больницу, где у него было диагностировано сотрясение мозга и перелом нижней стенки левой глазницы.